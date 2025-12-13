La difesa del Monza non c’è il Venezia incassa due gol e beffa la prima della classifica

Nel match del 13 dicembre 2025, il Monza subisce una sconfitta casalinga contro il Venezia, che approfitta di una difesa poco solida per conquistare i tre punti. La prestazione dei biancorossi solleva alcune preoccupazioni sulla solidità del reparto arretrato, segnando un possibile punto di riflessione in vista delle prossime sfide.

Monza, 13 dicembre 2025 –  Un campanello d’allarme, seppur ancora piccolo, inizia quantomeno a risuonare. Dopo due pareggi di fila il Monza si ferma ancora. Ma questa volta la caduta è totale: i biancorossi si arrendono 2-0 nello scontro diretto col Venezia, che tra le mura amiche si conferma quasi insuperabile. Decide l’uno-due letale di Kike Perez e Adorante (su rigore) nei primi undici minuti della ripresa. A pesare, per i brianzoli, è soprattutto il doppio grave errore di Carboni che ha di fatto regalato i gol agli avversari. Ma la prestazione generale risulta negativa come non accadeva da tempo. Ilgiorno.it

