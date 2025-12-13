La deputata modenese Ascari aggredita durante un sopralluogo in un macello insieme ad Animal Equity

Durante un sopralluogo in un macello, la deputata modenese Ascari e il gruppo Animal Equity sono stati vittime di un'aggressione. Testimoni riferiscono di essere stati inseguiti con un forcone, strattonati e di aver assistito al travolgimento di Bernini da parte di un furgone, situazione che ha suscitato grande sconcerto.

“Siamo stati inseguiti con un forcone, strattonati e Bernini è stato travolto da un furgone. Pazzesco”. E' la denuncia che parte dall'onorevole modenese del M5s Stefania Ascari, dall'ex deputato Paolo Bernini, attivista di Animal Equality e dal consigliere regionale Lorenzo Casadei, vittime di. Modenatoday.it Scomparsa del fotografo Franco Vaccari, il cordoglio del sindaco di Modena e del deputato Stefano Vaccari L'artista modenese è morto all'età di 89 anni.... - facebook.com facebook © Modenatoday.it - La deputata modenese Ascari aggredita durante un sopralluogo in un macello insieme ad Animal Equity