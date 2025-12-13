La denuncia di Pettinari | A Montesilvano commercianti sul piede di guerra per la raccolta porta a porta

Commercianti di Montesilvano si scagliano contro l'installazione dei cassonetti della raccolta differenziata davanti alle vetrine, lamentando danni economici e disagi alla circolazione pedonale. La denuncia di Pettinari evidenzia tensioni crescenti tra attività commerciali e amministrazione locale riguardo alle nuove modalità di gestione dei rifiuti.

Cassonetti della raccolta differenziata installati davanti alle vetrine, che provocano un danno economico all'attività e disagi per la circolazione dei pedoni. A denunciare l'accaduto Domenico Pettinari e Michele Cavaliere, rispettivamente Presidente e coordinatori di Montesilvano del Movimento. Ilpescara.it

Porta a porta a Montesilvano, Pettinari: “disservizi gravi per commercianti e cittadini” - "Domenico Pettinari e Michele Cavaliere, rispettivamente Presidente e coordinatori di Montesilvano del Movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo”, a seguito ... abruzzolive.it