La denuncia di Iva Zanicchi | Ho avuto i ladri armati in casa per 7 volte

Iva Zanicchi denuncia di aver subito sette intrusioni da parte di ladri armati nella sua abitazione. La cantante emiliana, ormai residente a Lesmo, racconta le numerose esperienze di paura e vulnerabilità che ha dovuto affrontare, sottolineando la gravità di questi episodi e la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza delle persone.

Sette volte. Sarebbe tante quante le volte in cui ladri armati sarebbero entrati dentro casa di Iva Zanicchi, la celebre cantante emiliana di nascita ma ormai brianzola d'adozione, visto che abita da molti anni a Lesmo. Come riporta Today, la cantante ha rivelato per la prima volta l'accaduto. Monzatoday.it

Iva Zanicchi e i ladri armati in casa per 7 volte: "Orribile. Ho detto al maresciallo di darmi una pistola, mi ha risposto di no" - Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio (puntata dello scorso 4 dicembre) anche Iva Zanicchi. today.it

"Si vive con la paura!" Iva Zanicchi racconta per la prima volta di essere stata vittima 7 volte dei ladri armati nella sua casa in Brianza. #drittoerovescio - facebook.com facebook