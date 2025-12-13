La denuncia di Iva Zanicchi | Ho avuto i ladri armati in casa per 7 volte

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iva Zanicchi denuncia di aver subito sette intrusioni da parte di ladri armati nella sua abitazione. La cantante emiliana, ormai residente a Lesmo, racconta le numerose esperienze di paura e vulnerabilità che ha dovuto affrontare, sottolineando la gravità di questi episodi e la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza delle persone.

Sette volte. Sarebbe tante quante le volte in cui ladri armati sarebbero entrati dentro casa di Iva Zanicchi, la celebre cantante emiliana di nascita ma ormai brianzola d'adozione, visto che abita da molti anni a Lesmo. Come riporta Today, la cantante ha rivelato per la prima volta l'accaduto. Monzatoday.it

Iva Zanicchi e i ladri armati in casa per 7 volte: "Orribile. Ho detto al maresciallo di darmi una pistola, mi ha risposto di no" - Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio (puntata dello scorso 4 dicembre) anche Iva Zanicchi. today.it

la denuncia di iva zanicchi ho avuto i ladri armati in casa per 7 volte

© Monzatoday.it - La denuncia di Iva Zanicchi: "Ho avuto i ladri armati in casa per 7 volte"

Iva Zanicchi ha fatto una dichiarazione dopo la bufera “Ho pianto per due notti…”

Video Iva Zanicchi ha fatto una dichiarazione dopo la bufera “Ho pianto per due notti…”