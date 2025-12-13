La denuncia di Iva Zanicchi | Ho avuto i ladri armati in casa 7 volte

Iva Zanicchi, celebre cantante emiliana ormai residente a Lesmo, ha condiviso un grave episodio: sette volte ladri armati sono entrati nella sua abitazione. Una serie di incursioni che testimoniano una situazione di particolare pericolo e preoccupazione, sollevando l’attenzione sulla sicurezza personale e sulla tutela degli artisti e delle persone pubbliche.

Sette volte. Sarebbe tante quante le volte in cui ladri armati sarebbero entrati dentro casa di Iva Zanicchi, la celebre cantante emiliana di nascita ma ormai brianzola d'adozione, visto che abita da molti anni a Lesmo. Come riporta Today, la cantante ha rivelato per la prima volta l'accaduto. Monzatoday.it Iva Zanicchi e i ladri armati in casa per 7 volte: "Orribile. Ho detto al maresciallo di darmi una pistola, mi ha risposto di no" - Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio (puntata dello scorso 4 dicembre) anche Iva Zanicchi. today.it "Si vive con la paura!" Iva Zanicchi racconta per la prima volta di essere stata vittima 7 volte dei ladri armati nella sua casa in Brianza. #drittoerovescio - facebook.com facebook © Monzatoday.it - La denuncia di Iva Zanicchi: "Ho avuto i ladri armati in casa 7 volte"

Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale: Ho una polmonite, so che ce la farò

Video Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale: Ho una polmonite, so che ce la farò Video Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale: Ho una polmonite, so che ce la farò