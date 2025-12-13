La dedica di Cesare Cremonini a Gianluca Grignani per i trent’anni di Destinazione Paradiso
Celebrare un traguardo importante come i trent’anni di “Destinazione Paradiso” significa riconoscere l’impatto di un brano che ha segnato la musica italiana. In occasione di questa ricorrenza, Cesare Cremonini ha voluto rendere omaggio a Gianluca Grignani, sottolineando l’importanza di un pezzo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale.
Quest’anno Destinazione Paradiso, uno dei maggiori successi di Gianluca Grignani, ha spento trenta candeline. Un traguardo importante in una carriera fatta di alti e bassi artistici e personali, ma costellata di canzoni che hanno lasciato il segno, sia negli ascoltatori “ordinari” che negli altri musicisti. Tra i suoi fan più accaniti, a quanto pare, c’è anche il collega Cesare Cremonini. L’ex leader dei Lùnapop ha voluto rendere omaggio all’importante compleanno del brano e, più in generale, al cantautore milanese, dedicandogli un post sui social pieno di ammirazione e gratitudine. «Destinazione paradiso compie trent’anni», scrive Cesare, «e si deve rendere omaggio a un autore e un musicista che ha fermato il tempo a metà degli anni ’90 con degli evergreen che basterebbero a chiunque per prendersi lunghi applausi di gratitudine», scrive Cremonini. Metropolitanmagazine.it
