La DC avrà finalmente i suoi Guardiani della Galassia

Dopo anni di tentativi, la DC sembra aver trovato il suo equivalente dei Guardiani della Galassia, suscitando grande interesse e entusiasmo. Il primo trailer ha già catturato l’attenzione del pubblico, promettendo un nuovo capitolo avventuroso e innovativo nell’universo DC. Questa novità potrebbe segnare una svolta significativa per il franchise, ampliando le sue possibilità narrative e di intrattenimento.

Dopo oltre un decennio di tentativi, DC sembra aver finalmente trovato il suo equivalente dei Guardiani della Galassia, e il pubblico sta reagendo molto positivamente al primo trailer. Quando Marvel Studios portò Guardians of the Galaxy al cinema nel 2014, il film divenne rapidamente lo Star Wars di una nuova generazione: la storia di un furfante terrestre (Star-Lord, interpretato da Chris Pratt) che trova una famiglia improvvisata tra alieni improbabili e affronta un fanatico malvagio colpì nel segno su più livelli. A questo si aggiunsero lo stile visivo coloratissimo, la sceneggiatura brillante e una colonna sonora iconica, elementi che divennero il marchio di fabbrica della trilogia firmata James Gunn e di molti imitatori successivi.