L'affermazione del professor Alberto Grandi mette in discussione la percezione della cucina italiana come un prodotto di marketing, sottolineando invece il suo profondo valore culturale. Dopo anni di pratiche, domande e supporti all'UNESCO, emerge una riflessione sulla reale natura di questa tradizione gastronomica, spesso vista più come marchio che come patrimonio autentico.

E chi glielo va a dire, adesso, all'Unesco? Dopo tutta la trafila di pratiche, domande, supporti e relazioni, chi glielo va a dire che la "Cucina italiana" non esiste? Ad affermarlo, tra l'altro, non è un qualsiasi cittadino del Belpaese, ma un docente universitario di tutto rispetto: il professor Alberto Grandi, docente di Storia del Cibo all'Università di Parma. Il docente ci ha persino scritto un libro, con Daniele Soffiati. Non è la prima volta che si accendono polemiche sulle affermazioni del professor Grandi; stavolta, però, ad andarci di mezzo potrebbe essere addirittura la dichiarazione dell'Unesco che classifica la cucina italiana quale "Patrimonio immateriale dell'umanità". Ilgiornale.it La cucina italiana: cultura, non marketing - Ecco la tesi di Grandi: non si mettono in discussione la bontà dei prodotti italiani odierni, ma la loro storia mitizzata. ilgiornale.it

Da oggi la cucina italiana è patrimonio dell'Unesco: non solo piatti, ma un "sistema culturale complesso". Meloni: «Ci inorgoglisce» - Un riconoscimento che premia un modello culturale capace di unire territori, tradizioni e saperi, e che rafforza il peso internazionale della nostra identità gastronomica ... corriere.it

