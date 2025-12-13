La crisi di maggioranza non frena l' approvazione del Pug | arriva il sì

Nonostante la crisi di maggioranza, il Consiglio comunale di Francavilla Fontana ha approvato il Piano Urbanistico Generale (Pug). La decisione si è resa necessaria per proseguire con i progetti di sviluppo della città, consolidando una posizione che, sebbene complessa, non ha intaccato l’iter decisionale.

FRANCAVILLA FONTANA - L'approvazione da parte del Consiglio comunale del Pug non è mai stata davvero in discussione. E ciò nonostante la crisi dell'Amministrazione Denuzzo bis e il passaggio - di fatto - del Partito Democratico all'opposizione. Nella seduta di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, è. Brindisireport.it

