La Cremonese è sconfitta a Torino ma recrimina per un rigore negato nel finale

La Cremonese cade a Torino in una partita combattuta, con un risultato stretto che permette ai granata di conquistare i tre punti. Nonostante la sconfitta, i lombardi recriminano per un rigore negato nel finale, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. La sfida, ricca di emozioni, vede comunque la salvezza di Marco Baroni sulla panchina granata.

Cremona, 13 dicembre 20’25 – La Cremonese si arrende al Toro. La sfida del “Grande Torino” si chiude infatti con il successo di misura dei granata che salva la panchina dell’ex Marco Baroni, mentre Davide Nicola (altro ex della partita) è costretto a fare i conti con tanta rabbia e con un rigore richiesto invano proprio all’ultima azione del match. Il Var non interviene sul presunto fallo di mano di Simeone e l’arbitro, dopo qualche istante di riflessione, decide di non intervenire e di fischiare la conclusione della gara. Verdetto particolarmente amaro per i grigiorossi, che si sono lasciati sorprendere da Vlasic a metà del primo tempo e in seguito non sono più riusciti a raddrizzare la situazione. Sport.quotidiano.net

