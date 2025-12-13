La Colligiana ci prova a casa Lanciotto Caccia ai tre punti per tornare a salire

La Colligiana affronta in trasferta il Lanciotto nella 14ª giornata di Eccellenza Toscana, con l'obiettivo di ottenere una vittoria e risalire la classifica. La sfida sarà arbitrata da Antonio Scalisi di Carrara, assistito da Marta Petri di Lucca e Marco Noferi di Arezzo, e si svolgerà domani alle 14.

Sarà Antonio Scalisi di Carrara, coadiuvato dagli assistenti Marta Petri (Lucca) e Marco Noferi (Arezzo), a dirigere la sfida tra Lanciotto e Colligiana, valida per la 14esimA giornata dell'Eccellenza Toscana in programma domani alle 14.30 allo stadio Ballerini di Campi Bisenzio. Una partita potenzialmente cruciale per entrambe le formazioni, che attraversano, per motivi diversi, un momento critico della stagione. Il Lanciotto, penultimo in classifica davanti all'apparentemente già spacciato Certaldo, dista otto punti dalla salvezza diretta e cinque dalla quintultima. Per la squadra fiorentina è quindi essenziale non aumentare ulteriormente la distanza a livello di punti, in modo da non far scattare la 'trappola' della forbice, che in caso di distacco pari o superiore alle otto lunghezze li spedirebbe direttamente in promozione senza passare dagli spareggi.

