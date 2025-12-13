la colletta del reggimento pavia ai bisognosi 700 chili di cibo

La colletta promossa dal 28° Reggimento ‘Pavia’ di Pesaro ha raccolto oltre 700 kg di generi alimentari destinati ai bisognosi. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno dei militari nel sostenere le comunità più fragili e rafforzare la rete di bene locale.

Si allarga la rete di bene. Oltre 700 kg di generi alimentari sono stati donati ai più fragili grazie alla solidarietà dei militari del 28° Reggimento ‘Pavia’ della caserma Del Monte di Pesaro. Ieri al Banco alimentare, operativo dalla fine di novembre in via Molise a Vallefoglia all’interno di un capannone confiscato alla criminalità, sono stati consegnati gli alimenti raccolti durante la colletta alimentare organizzata dal 9 all’11 dicembre tra i militari e i loro familiari all’interno della caserma Del Monte, con l’obiettivo di sostenere la fondazione Banco Alimentare Marche Ets, che gestisce la struttura di Vallefoglia. Ilrestodelcarlino.it

