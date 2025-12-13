La collana di Taylor Swift accusata di nazismo | ecco cos’ha scatenato l’assurda polemica

Una controversia infondata ha coinvolto la collana di Taylor Swift, accusata ingiustamente di nazismo. La polemica, esplosa sui social dopo l'uscita dell’album “The Life of a Showgirl”, ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando un dibattito acceso su temi sensibili e scatenando una marea di commenti e critiche.

Taylor Swift nazi. Sembra assurdo anche solo scriverlo, eppure questa narrazione ha invaso i social nelle settimane successive all’uscita di The Life of a Showgirl, l’album che ha polverizzato ogni record di vendita diventando il più venduto di sempre nella prima settimana di pubblicazione. Mentre fan e detrattori analizzavano ogni singolo verso, ogni dettaglio dell’artwork, ogni Easter egg nascosto nel merchandising, qualcosa di molto più oscuro stava prendendo forma nell’ecosistema digitale. L’accusa più eclatante ha riguardato una collana in vendita sul sito ufficiale della cantante, legata alla canzone Opalite. Screenworld.it Taylor Swift e la collanina nazista: l’ultimo scherzo degli hater sul web - La popstar è stata accusata di richiamare simboli nazisti in una collanina del nuovo merchandising La nemica dei Maga. repubblica.it

Rolling Stone riporta che GUDEA ha scoperto che molti post su Taylor Swift e ‘The Life of a Showgirl’ che la collegano a posizioni pro-Trump e al nazismo provenivano da un gruppo di account simili a bot, rivelando la campagna d'odio come coordinata e prep x.com

