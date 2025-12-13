La città si in fiamma Grande festa in SMichele

La città si accende di energia e colori con una grande festa in S. Michele. Le strade si riempiono di musica, allegria e tradizione, culminando in un momento di attesa emozionante prima del passaggio dell'evento simbolo. Un'occasione di convivialità e partecipazione che coinvolge tutta la comunità, creando un’atmosfera di gioia e appartenenza.

Una vera festa in ogni angolo di strada o quasi del centro, con una piazza San Michele strapiena e il corridoio umano immobile per mezz’ora in attesa dell’iconico passaggio. La Fiaccola Olimpica ieri nel primo pomeriggio - è partita alle 13.45 dal Polo Fermi Giorgi - ha segnato un momento epocale per la città in nome dello sport e delle sfide più entusiasmanti. Dimenticata in quegli attimi la piccola delusione per i tedofori non troppo famosi, vaporizzata dalla suggestione di una “ Milano-Cortina 2026 ” che ora è anche un po’ nostra. In tanti si sono divertiti a rincorrerla, la fiaccola “fuggente”, di tappa in tappa, anticipata dalla musica e dalla carovana dei mezzi degli sponsor, dai “rossi” della Coca Cola ai “gialli” di Eni. Lanazione.it

