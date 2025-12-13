La Cisl dà una lezione a Landini | Noi alla gara di urli non partecipiamo

La Cisl risponde a Landini sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e di un accordo condiviso. La richiesta è di superare le polemiche e puntare su una concertazione efficace, coinvolgendo tutte le parti sociali e istituzionali per un percorso di crescita sostenibile e partecipato.

"Serve un grande accordo, fondato su partecipazione, nuova e agile concertazione, corresponsabilità, ad unire le migliori energie del Paese: istituzioni, sindacato, imprese, territori. Serve una cosa sola, ma enorme. Un "Patto della Responsabilita'". A dirlo è il segretario generale della Cisl Daniela Fumarola concludendo la manifestazione a Roma. Si tratta, ha spiegato, di "una scelta politica e sociale di lungo periodo.Un Patto sociale, che dica: facciamo ciascuno la propria parte, senza cercare scorciatoie, senza restar fermi a scontri rituali, senza ideologismi ormai antichi e superati.Costruiamo insieme un ponte che colleghi l'oggi e il dopo PNRR, che eviti al Paese di ricadere nelle vecchie fratture, nei vecchi egoismi". Liberoquotidiano.it

