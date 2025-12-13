La cicatrice a forma d' Italia Bebe Vio felicissima per il ritratto del disegnatore pordenonese Federico Cecchin

Federico Cecchin, talentuoso disegnatore pordenonese, ha realizzato un ritratto di Bebe Vio, catturando la sua essenza con grande maestria. L'incontro tra i due, avvenuto in occasione di un evento, ha portato alla creazione di un'opera che ha emozionato profondamente la campionessa paralimpica, rendendo felice anche il giovane artista.

Federico Cecchin ha saputo cogliere nel segno e ha reso felicissima Bebe Vio. Il disegnatore pordenonese ha incontrato la campionessa paralimpica mondiale ed europea di scherma a un evento dove ha avuto l'occasione di farle un ritratto.«Poco prima Bebe Vio ha sottolineato di essere legatissima. Pordenonetoday.it

Ieri sera a Milano, all’evento SORGENIA, ho avuto il piacere di incontrare Bebè Vio e di farle un ritratto in 30 secondi durante una piccola challenge. Lei è rimasta davvero felicissima, soprattutto per il dettaglio della sua cicatrice a forma d’Italia, che ho disegnat - facebook.com facebook