La Chiesa apre le braccia ai migranti | accoglienza e inclusione alla parrocchia Sacro Cuore

La parrocchia Sacro Cuore di Benevento ha ospitato il Giubileo dei migranti, un momento di grande rilevanza simbolica e morale. Un'occasione per sottolineare l'importanza dell'accoglienza, dell'inclusione e del rispetto per la diversità, riflettendo i valori fondamentali della Chiesa e della comunità.

Il valore dell' accoglienza dell 'inclusione e della diversità. L' Arcidiocesi di Benevento ha vissuto questa mattina un momento di alto valore simbolico e di forte significato morale: il Giubileo dei migranti. Un appuntamento di comunione e preghiera. L'iniziativa organizzata dall'Ufficio Migrantes dell'arcidiocesi di Benevento, si è svolta nella parrocchia cittadina del Sacro Cuore. Un incontro tra popoli e culture che ha riguardato anche enogastronomia e tradizioni. Le diversità tra le genti costituiscono una risorsa preziosa, capace di arricchire e donare una visione più ampia e sfaccettata in ogni ambito sociale: questo il messaggio che l'iniziativa ha voluto lanciare anche quale auspicio di una nuova comunione tra i popoli.

