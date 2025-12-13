La cavigliera era proprio lì Garlasco lite feroce a Quarto grado | spuntano particolari agghiaccianti

Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si è assistito a un confronto acceso e ricco di tensione, incentrato sulla scoperta di una cavigliera trovata sul luogo del delitto di Garlasco. La discussione ha svelato dettagli agghiaccianti, alimentando il mistero e l’interesse intorno al caso.

Momenti di forte tensione in diretta televisiva durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 12 dicembre. Al centro del confronto, ancora una volta, il caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi, ma il dibattito si è improvvisamente trasformato in uno scontro acceso tra l'avvocato penalista Fabrizio Gallo e il generale Luciano Garofano, culminato con un faccia a faccia che ha costretto il conduttore Gianluigi Nuzzi a intervenire per riportare la calma. La discussione nasce mentre in studio si analizzano alcune fasi dell'indagine, in particolare la mancata analisi di alcuni oggetti appartenenti alla vittima, tra cui la cavigliera.