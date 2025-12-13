La cartomante le diceva | hai il malocchio Mi ha contattato via social e mi ha truffato per 7mila euro un’amica si è rovinata

Una donna di Roma ha deciso di portare in tribunale una cartomante, accusandola di averla truffata per 7.000 euro dopo averle attribuito il malocchio tramite un contatto sui social. La vicenda, che vede coinvolta anche un’amica vittima di un raggiro simile, mette in luce i rischi delle consulenze occultistiche online e il crescente fenomeno delle truffe nelle relazioni virtuali.

Roma, 13 dicembre 2025 – Giuseppina D., 60 anni, operatrice sanitaria (“solo l’iniziale del cognome, per favore”) ha portato in tribunale una maga, anzi una cartomante. L’ha accusata di truffa, di averle sottratto più di settemila euro, la causa è iniziata nel 2021 ed è tuttora in corso. “Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, con artifici e raggiri consistiti nel contattare (.) in quanto iscritta al comune gruppo Facebook denominato "cartomanti seri", nel riferirle che era vittima di una fattura che avrebbe colpito la sua persona e la sua abitazione e dunque ingenerando il timore per un pericolo immaginario, nel convincere la predetta della necessità di versare delle somme di denaro al fine di scongiurare tali pericoli, induceva così in errore la persona offesa che effettuava i seguenti molteplici versamenti”. Quotidiano.net

