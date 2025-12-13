La carica di Macchi | Niente di più bello delle Olimpiadi in Italia

Filippo Macchi, protagonista del pomeriggio, ha condiviso il suo entusiasmo per le Olimpiadi in Italia, sottolineando quanto siano emozionanti e importanti per il paese. Tra ricordi e aspettative, il suo intervento ha messo in luce il valore di questo grande evento sportivo nazionale.

Il grande ospite del pomeriggio, oltre naturalmente al fuoco simbolo delle Olimpiadi, è stato il pisano Filippo Macchi. Schermidore, classe 2001, uno dei prospetti più importanti dello sport italiano, che ha già conquistato due medaglie d’argento, sia nel singolare che a squadre, ai Giochi di Parigi nel 2024. Proprio lui ha percorso l’ultimo tratto di strada con la fiamma, per poi accendere il braciere in piazza dei Miracoli, tra gli applausi dei tantissimi presenti. Macchi, che emozione è stata per lei accendere la fiamma olimpica proprio nella sua città? "Per me è stata un’emozione indescrivibile. Lanazione.it Santa Maria del Regno ( Ardara ) Risalta agli occhi del visitatore, oltre che per la sua posizione scenografica, anche per il materiale in cui è costruita. Realizzata in basalto, è una macchia scura che si profila sul pianoro vulcanico su cui sorge l'abitato. Fra le pi - facebook.com facebook © Lanazione.it - La carica di Macchi: "Niente di più bello delle Olimpiadi in Italia"