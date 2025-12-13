La canzone | Pisale di Pisa Mania

Il bianco Natale pisano si tinge di nero e azzurro. Dalla mente del duo comico Pisa Mania (composto da Dario Boldrini ed Enrico Signorini) è nata la colonna sonora delle festività pisane che unisce tifo, goliardia, tradizione e impegno sociale. Si chiama " Pisale " ed è un brano che, nelle intenzioni del duo: "punta a strappare un sorriso ai tifosi nerazzurri in un periodo tutt’altro che semplice per la squadra, ricordando che l’ironia e lo stare insieme possono essere la vera forza di una città". Sulla base della famosa Jingle Bells, il pezzo - la cui musica è stata realizzata da un producer di fama internazionale - vuole essere "un coro collettivo, nato per unire il popolo pisano e accompagnarlo verso le festività con uno spirito leggero ma carico di appartenenza verso i colori nerazzurri". Lanazione.it

