La campagna della San Vincenzo Adotta uno studente per tre anni
Un aiuto che non si esaurisce in un anno, ma accompagna i ragazzi lungo l’intero percorso universitario. È questo lo spirito di “Adotta uno studente“, il nuovo progetto promosso dal Consiglio centrale di Monza della Società San Vincenzo De Paoli, pensato per sostenere giovani meritevoli provenienti da famiglie economicamente fragili. "Con Adotta uno studente – spiega Daniele Alberti, presidente della Conferenza Talamoni-Castelli – confermiamo il nostro impegno verso i giovani, offrendo borse di studio da 1.000 euro l’anno per tre anni, finanziate da donazioni continuative di singoli, famiglie, comunità e associazioni". Ilgiorno.it
ADOZIONI A DISTANZA SOCIETÁ DI SAN VINCENZO DE PAOLI