La bimba morta? La rivelazione choc dell' autista del furgone

L'incidente che ha portato alla tragica morte di Lucia Tonino, neonata di soli 2 mesi, sull'autostrada A5 vicino a Volpiano, solleva numerosi interrogativi. L'autista del furgone ha recentemente fornito una rivelazione choc, aggiungendo un nuovo elemento a questa drammatica vicenda ancora da chiarire.

La tragica morte di Lucia Tonino, una neonata di appena 2 mesi (avrebbe compiuto 3 mesi il 12 dicembre), avvenuta il 6 dicembre sull'autostrada A5 all'altezza di Volpiano (Torino), presenta ancora diversi aspetti da chiarire. La piccola viaggiava sulla Fiat 500X guidata dalla madre, Costanza Fiore, quando il veicolo è stato tamponato da un furgone. In seguito all'urto, l'ovetto su cui dormiva Lucia si è sbalzato fuori dall'abitacolo, proiettando la bimba sulla carreggiata, tra la corsia di marcia e quella di emergenza, vicino a una piazzola.Il conducente del furgone, un 40enne di Busano dipendente di una ditta idraulica, era in viaggio per lavoro. Liberoquotidiano.it

In un campo di sfollati a Khan Yunis la bimba è morta di freddo, accanto alla madre impotente. «Non c'è una tenda che sia scampata all'alluvione» - facebook.com facebook

