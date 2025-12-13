la bielorussia rilascia 123 detenuti tra loro il nobel per la pace bialiatski

La Bielorussia ha rilasciato 123 detenuti, tra cui il Nobel per la Pace Ales Bialiatski e Maria Kolesnikova, esponenti di spicco dell’opposizione. La decisione delle autorità di Minsk rappresenta un importante passo nel contesto delle tensioni politiche nel paese.

Liberati esponenti chiave dell'opposizione bielorussa. Le autorità di Minsk hanno scarcerato 123 persone detenute per motivi politici, tra cui Ales Bialiatski, nella foto d'apertura, Premio Nobel per la Pace, e Maria Kolesnikova, una delle figure simbolo delle proteste contro il governo. La notizia è stata diffusa dai media statali bielorussi e confermata da organizzazioni per i diritti umani. Secondo quanto emerso, il rilascio sarebbe avvenuto nel contesto di contatti diplomatici con gli Stati Uniti, dopo che un inviato americano aveva anticipato la possibile revoca delle sanzioni sul potassio bielorusso.

La Bielorussia libera 123 detenuti politici, tra loro anche il Nobel Bialiatski - Il presidente Lukashenko ha concesso loro la grazia dopo la revoca delle sanzioni di Trump ... quotidiano.net