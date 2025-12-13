La Bella addormentata | Il balletto dei balletti La fiaba romantica accende la stagione
La Bella addormentata nel bosco, il balletto di Rudolf Nureyev ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault, apre la stagione del Teatro alla Scala. Con musica di Cajkovskij e scene di Franca Squarciapino, questa produzione incanta con la sua magia romantica, portando in scena un classico senza tempo dal 18 dicembre al 13 gennaio.
Una fiaba romantica e dolce, anzi dolcissima. " La Bella addormentata nel bosco " inaugura la nuova Stagione di Balletto alla Scala dal 18 dicembre al 13 gennaio, Balletto con prologo e tre atti ispirati a "La Belle au bois dormant" coreografia e regia Rudolf Nureyev, musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij, supervisione coreografica Laurent Novis, scene e costumi Franca Squarciapino, ripresa coreografica Sabrina Mallem, Laurent Novis, Béatrice Martel, Lionel Delanoë; tratto dall’omonima fiaba di Charles Perrault, libretto di Petipa e Vsevoložskij. Fra i capisaldi del repertorio, non a caso Nureyev lo definì "il balletto dei balletti" è un punto d’arrivo per tutti i ballerini del mondo, piace al pubblico più giovane a cui è dedicata il 17 dicembre la consueta "primina". Ilgiorno.it
