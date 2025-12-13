La battaglia sul canone unico Le associazioni | Annullatelo o almeno spalmatelo su 3 anni

Il dibattito sul canone unico patrimoniale si intensifica, con le associazioni che chiedono di annullarlo o di distribuirne l’aumento su tre anni. La questione riguarda un incremento superiore al 17%, che rischia di gravare pesantemente sui contribuenti, sollevando discussioni sulla sua sostenibilità e sulle possibili soluzioni temporanee.

Cancellare l’aumento di oltre il 17% del canone unico patrimoniale o, in mancanza di alternative, spalmare l’incremento della tassa in tre anni, con l’aumento del 5,8% all’anno. E’ questa la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato all’amministrazione comunale durante l’incontro che si è tenuto giovedì pomeriggio con l’assessore al Bilancio del Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi. Un confronto in cui è emersa ancora una volta la netta opposizione delle associazioni alla misura decisa dall’amministrazione, che andrà ad incidere su un settore già in crisi come quello del commercio. Ilrestodelcarlino.it

