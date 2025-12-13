La badante eredita la figlia ricorre | ma la Cassazione boccia il ricorso perché oscuro
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna contro la vendita forzata di una quota immobiliare lasciata in eredità alla badante dei genitori, ritenendo la sua istanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile contro la vendita forzata di una quota dello stesso, lasciata in eredità alla badante dei genitori.La controversia inizia con una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla badante. Perugiatoday.it
Eredità contesa: per badante - Sul caso di un’eredità contesa la Corte di Cassazione ha messo la parola fine, confermando la sentenza a tre anni nei confronti della badante ucraina Yevheniia Slobodyska, 63 anni, ... cremonaoggi.it
Eredità contesa da 1,3 milioni e l’accusa di circonvenzione: scontro tra ex badante e nipote x.com
#badante #LASCITO - facebook.com facebook
LEGGE 104 ? TUTTE LE NOVITà DAL 1 LUGLIO INVALIDI DISABILI - AGEVOLAZIONI BONUS PENSIONI INVALIDITà