La badante eredita la figlia ricorre | ma la Cassazione boccia il ricorso perché oscuro

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna contro la vendita forzata di una quota immobiliare lasciata in eredità alla badante dei genitori, ritenendo la sua istanza

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile contro la vendita forzata di una quota dello stesso, lasciata in eredità alla badante dei genitori.La controversia inizia con una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla badante. Perugiatoday.it

badante eredita figlia ricorreEredità contesa: per badante - Sul caso di un’eredità contesa la Corte di Cassazione ha messo la parola fine, confermando la sentenza a tre anni nei confronti della badante ucraina Yevheniia Slobodyska, 63 anni, ... cremonaoggi.it

la badante eredita la figlia ricorre ma la cassazione boccia il ricorso perch233 oscuro

© Perugiatoday.it - La badante eredita, la figlia ricorre: ma la Cassazione boccia il ricorso perché "oscuro"

LEGGE 104 ? TUTTE LE NOVITà DAL 1 LUGLIO INVALIDI DISABILI - AGEVOLAZIONI BONUS PENSIONI INVALIDITà

Video LEGGE 104 ? TUTTE LE NOVITà DAL 1 LUGLIO INVALIDI DISABILI - AGEVOLAZIONI BONUS PENSIONI INVALIDITà