Kyriakou all'assalto dell'Italia | non solo Gedi con Repubblica e Stampa nel mirino anche Sky e La7

Theodore Kyriakou, imprenditore greco, intensifica la sua strategia in Italia con un'offerta da 140 milioni per Gedi e mira a espandersi nel settore televisivo, coinvolgendo anche Sky e La7. Un'operazione che segnala l'intenzione di consolidare la sua presenza nel panorama mediatico italiano, puntando su acquisizioni e investimenti rilevanti.

Theodore Kyriakou accelera in Italia: dopo l'offerta da 140 milioni per Gedi, il Berlusconi greco vuole anche una tv. I fari sono accesi su Sky Italia e su La7. Fanpage.it Kyriakou all’assalto dell’Italia: non solo Gedi con Repubblica e Stampa, nel mirino anche Sky e La7 - Theodore Kyriakou accelera in Italia: dopo l'offerta da 140 milioni per Gedi, il Berlusconi greco vuole anche una tv ... fanpage.it

Oltre Gedi c’è di più, le mire di Kyriakou su Sky Italia e i porti - Oltre al gruppo editoriale di Stampa e Repubblica, il magnate greco punta a un’emittente televisiva. editorialedomani.it

Marco Grimaldi. . Infine, è accaduto: il gruppo Gedi ha confermato la trattativa in esclusiva con il gruppo greco Antenna dell’armatore Theo Kyriakou. Verranno cedute Repubblica, le radio, e le attività digitali. La Stampa, a quanto pare, non interessa ai greci, m - facebook.com facebook