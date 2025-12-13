Kyriakou all'assalto dell'Italia | non solo Gedi con Repubblica e Stampa nel mirino anche Sky e La7

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Theodore Kyriakou, imprenditore greco, intensifica la sua strategia in Italia con un'offerta da 140 milioni per Gedi e mira a espandersi nel settore televisivo, coinvolgendo anche Sky e La7. Un'operazione che segnala l'intenzione di consolidare la sua presenza nel panorama mediatico italiano, puntando su acquisizioni e investimenti rilevanti.

Theodore Kyriakou accelera in Italia: dopo l'offerta da 140 milioni per Gedi, il Berlusconi greco vuole anche una tv. I fari sono accesi su Sky Italia e su La7. Fanpage.it

kyriakou assalto italia gediKyriakou all’assalto dell’Italia: non solo Gedi con Repubblica e Stampa, nel mirino anche Sky e La7 - Theodore Kyriakou accelera in Italia: dopo l'offerta da 140 milioni per Gedi, il Berlusconi greco vuole anche una tv ... fanpage.it

kyriakou assalto italia gediOltre Gedi c’è di più, le mire di Kyriakou su Sky Italia e i porti - Oltre al gruppo editoriale di Stampa e Repubblica, il magnate greco punta a un’emittente televisiva. editorialedomani.it

Immagine generica