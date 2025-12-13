Kristian Ghedina | Nessuno mi ha chiamato per le Olimpiadi ho dovuto compilare il form per fare il tedoforo

Kristian Ghedina, celebre discesista italiano e recordman in Coppa del Mondo, ha condiviso la sua esperienza riguardo alla partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nonostante la sua notorietà, Ghedina non è stato coinvolto nei ruoli ufficiali dell'evento e ha dovuto autonomamente compilare il modulo per diventare portatore della fiaccola olimpica.

Kristian Ghedina, il discesista italiano più vincente della Coppa del Mondo, è stato escluso dai ruoli ufficiali di Milano-Cortina 2026. Parteciperà come tedoforo a Bressanone, un’occasione pensata per i suoi figli, partendo da un’iniziativa personale. Ha compilato lui il form sul sito delle Olimpiadi. Parliamo di uno che ha vinto 13 gare di Coppa del Mondo, 33 podi complessivi, due argenti e un bronzo ai Mondiali. Si racconta al Corriere del Veneto Il palmares di Kristian Ghedina. Alle Olimpiadi Invernali, con sei partecipazioni tra il 1992 e il 2010, il suo miglior risultato è stato un 4° posto in discesa libera a Nagano 1998. Ilnapolista.it

Kristian Ghedina non sarà testimonial delle Olimpiadi: «Si sono dimenticati di me. Io tedoforo? Ho compilato il modulo online» - La sua carriera parla per lui: Kristian Ghedina è stato il discesista italiano più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci. msn.com

Milano Cortina, Ghedina: "Si sono dimenticati di me, tedoforo col modulo. Con Tomba ero il Sinner dello sci" - Milano Cortina, Ghedina all'attacco: Si sono dimenticati di me, farò il tedoforo solo perché ho compilato il modulo online. sport.virgilio.it

Kristian Ghedina: “Che amarezza, quelli di Milano-Cortina si sono dimenticati di me” x.com

«Mi aspettavo di essere uno dei volti delle Olimpiadi. Invece si sono dimenticati di me». A dirlo è Kristian Ghedina, il discesista italiano più vincente nella storia della Coppa del Mondo, con 13 vittorie e 33 podi, nel «Salotto di Zenato», la rassegna culturale ide - facebook.com facebook