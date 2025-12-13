Koopmeiners ancora da braccetto? Spalletti non vuole fare esperimenti a Bologna ecco chi potrebbe giocare in difesa Le ultimissime

L'attenzione si concentra sulla possibile disposizione tattica di Koopmeiners in difesa, con Spalletti deciso a non sperimentare in vista della sfida di Bologna. Si delineano le possibili scelte del tecnico, che potrebbe affidarsi a Kelly e Kalulu per completare il reparto difensivo, confermando il disegno strategico già emerso nelle ultime indiscrezioni.

Koopmeiners ancora braccetto? C’è la conferma del disegno tattico che vede l’olandese agire in difesa insieme a Kelly e Kalulu. La trasferta del Dall’Ara si preannuncia come uno snodo cruciale per la stagione bianconera e le indicazioni che filtrano dalla Continassa sembrano non lasciare spazio a dubbi: la rivoluzione tattica innescata da Luciano Spalletti non è un esperimento passeggero, ma una precisa scelta identitaria. Come giustamente sottolineato e riportato anche dal Corriere dello Sport, Teun Koopmeiners è destinato a occupare ancora una volta la posizione di “braccetto” di sinistra nella linea difensiva. Juventusnews24.com

Spalletti vuole rivitalizzare Koopmeiners a ogni costo. Anche perché costa - Luciano Spalletti sta cercando in ogni modo di recuperare Teun Koopmeiners. tuttojuve.com