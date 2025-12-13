Konaté Inter lui l’ultima pazza idea per la difesa? L’indiscrezione dall’Inghilterra che fa sognare i tifosi

L'Inter potrebbe sorprendere ancora una volta sul mercato, puntando su una trattativa inattesa per rafforzare la difesa. Secondo alcune indiscrezioni dall'Inghilterra, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino un nome importante, alimentando le speranze dei tifosi di vedere un grande colpo. Ecco le ultime novità sulla possibile acquisizione di Konaté.

Inter News 24 : può arrivare a zero!. Le strategie di mercato della Beneamata per la prossima stagione sembrano avere un obiettivo prioritario e improrogabile: blindare la difesa del futuro con un colpo da novanta. Con la carta d’identità di Francesco Acerbi che impone riflessioni e un reparto che necessita di un ricambio generazionale all’altezza, la dirigenza di Viale della Liberazione ha messo nel mirino un profilo di assoluto spessore internazionale. Il sogno proibito per raccogliere l’eredità del veterano azzurro risponde al nome di Ibrahima Konaté. Internews24.com

C’è ancora la “Pazza Inter”? - In Italia, per esempio, la Fiorentina è anche “la Viola”, la Roma è “la Magica”, la Juventus è “la Vecchia ... ilpost.it

‘Pazza’ Inter… con il solito Icardi: (ennesimo) gol alla Juve, il rinnovo e fatti da capitano - Quattro gol (e mezzo) in quattro partite, sette in otto sfide con la Juventus. gianlucadimarzio.com