Kiev | un milione di famiglie senza luce

A Kiev, un milione di famiglie sono senza luce a causa di blackout diffusi. Nel frattempo, droni ucraini hanno colpito la regione russa di Saratov, provocando morti e danni a una raffineria di petrolio, segnando un'escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia.

17.45 Droni ucraini hanno colpito la regione russa di Saratov, nel Sud, uccidendo almeno due persone e danneggiando una raffineria di petrolio. In Ucraina, presa di mira Odessa, città portuale sul Mar Nero. Raid russi con missili e droni. Blackout segnalati in quasi tutta la città. L'attacco è durato 4 ore, "uno dei più vasti", dice l'amministrazione di Odessa. L'Ucraina denuncia che oltre un milione di famiglie sono senza luce per i raid. Servizitelevideo.rai.it

