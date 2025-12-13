Kiev | un milione di famiglie senza luce

A Kiev, un milione di famiglie sono senza luce a causa di blackout diffusi. Nel frattempo, droni ucraini hanno colpito la regione russa di Saratov, provocando morti e danni a una raffineria di petrolio, segnando un'escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia.

17.45 Droni ucraini hanno colpito la regione russa di Saratov, nel Sud, uccidendo almeno due persone e danneggiando una raffineria di petrolio. In Ucraina, presa di mira Odessa, città portuale sul Mar Nero. Raid russi con missili e droni. Blackout segnalati in quasi tutta la città. L'attacco è durato 4 ore, "uno dei più vasti", dice l'amministrazione di Odessa. L'Ucraina denuncia che oltre un milione di famiglie sono senza luce per i raid. Servizitelevideo.rai.it Ucraina, Kiev: 'Un milione di famiglie senza luce dopo i raid notturni russi' - Un funzionario americano a Axios: 'Gli Usa pronti a una garanzia di sicurezza sull'art. ansa.it

Ucraina, pesanti raid russi nella notte su Odessa. Scatta l’allarme: oltre un milione di famiglie senza luce - L’attacco, durato quattro ore, è stato definito dall’amministrazione locale “uno dei più vasti raid aerei nemici”. affaritaliani.it

Kiev: un milione di utenze senza elettricità dopo gli attacchi russi. Mediazione Usa, la Bielorussia libera 123 prigionieri. Axios: Casa Bianca favorevole a un referendum sul Donbas, disponibile a garanzie simili all'art. 5 Nato. Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook

#Ucraina Più di 1 milione di famiglie è al buio, senza elettricità, dopo la serie di attacchi notturni dei russi sulle infrastrutture energetiche e industriali. Lo affermano le autorità di Kiev. Colpite 5 regioni; almeno 5 i feriti. x.com

Scongiurare l'eventualità che Kiev resti senza elettricità e senza acqua

