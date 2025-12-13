Kiev | Un milione di famiglie senza luce dopo raid russi Stallo sui fondi di Mosca congelati | la posizione dell’Italia – La diretta

Dopo i recenti raid russi, Kiev denuncia che un milione di famiglie sono senza luce. Intanto, prosegue lo stallo sui fondi di Mosca congelati, con l’Italia che mantiene la sua posizione. Nel frattempo, gli inviati di Donald Trump si preparano a incontrare Zelensky e i leader europei, mentre la situazione sul campo rimane complessa.

Con qualche giorno di ritardo, gli inviati di Donald Trump si preparano a incontrare Volodymyr Zelensky e i capi di Stato e di governo europei. L’argomento di discussione sarà ancora il tavolo di pace, con la prospettiva di cessate il fuoco che non sembra avvicinarsi. Mosca nel frattempo continua a bersagliare l’Ucraina mentre l’Ue prende contromisure sulla gestione degli asset congelati da tre anni. L'articolo proviene da Open. Open.online

Kiev, 'un milione di famiglie senza luce dopo i raid notturni russi' - Più di un milione di famiglie sono rimaste senza elettricità dopo che una serie di attacchi russi notturni ha colpito le infrastrutture energetiche e industriali. msn.com