Kerkez esalta i compagni | Inter Liverpool? Siamo un gruppo la vittoria contro i nerazzurri può essere la svolta

Inter News 24 Kerkez Liverpool: il difensore guarda avanti dopo il successo di San Siro contro l’Inter, sottolineando le ambizioni dei Reds nel prosieguo della stagione. Dopo il successo ottenuto a San Siro contro l’ Inter, in casa Liverpool si respira un clima di rinnovata fiducia. A ribadirlo è Milos Kerkez, difensore ungherese classe 2003, intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare il momento della squadra e l’importanza della vittoria contro i nerazzurri. Un risultato che, secondo il laterale, può rappresentare un vero punto di svolta sul piano fisico e mentale. Il confronto europeo con la squadra di Cristian Chivu, tecnico romeno alla guida dei nerazzurri, ha messo alla prova il Liverpool sotto diversi aspetti. Internews24.com