Kabel sfida alla seconda C’è il Torretta Livorno

La Kabel Volley Prato affronta una sfida importante in serie C maschile, ospitando il Torretta Livorno nel big match casalingo di domani pomeriggio alle 18 alla palestra dell’istituto Keynes. Una partita che promette grande spettacolo e impegno per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere un risultato significativo nel cammino del campionato.

Big match casalingo in serie C maschile per la Kabel Volley Prato. Domani pomeriggio alle 18 alla palestra dell’istituto Keynes (arbitri Macrì e Del Freo) arriverà il Torretta Volley Livorno. Archiviata la rocambolesca sconfitta in casa di Cascina, la squadra di Mirko Novelli torna a giocare tra le mura amiche per sfidare la seconda della classe. Gara tosta, difficile, ma anche ricca di stimoli per una Kabel che, anche con avversarie ben più abbordabili di Cascina, è sembrata più volte accusare problemi di continuità e di concentrazione all’interno della gara. Contro Livorno almeno il rischio deconcentrazione non dovrebbe esserci. Lanazione.it

