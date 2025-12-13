Juventus Women Napoli 0-1 LIVE | segna Kozak bianconere meritatamente in svantaggio INTERVALLO

La partita tra Juventus Women e Napoli si conclude con un risultato di 0-1, grazie alla rete di Kozak. Le bianconere si trovano in svantaggio nella sfida valida per la nona giornata di Serie A Women, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi e analisi delle azioni più importanti.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-1: sintesi e moviola. 45+1? Ammonita Kullberg – Intervento in ritardo 39? Gol Kozak – Vantaggio meritato dal Napoli. La Juve perde un brutto pallone in uscita, poi azione insistita del Napoli in cui Floe fa la voce grossa in area di rigore su Lenzini e Calligaris, fermissime. Juventusnews24.com

Pagina 0 | Juventus Women-Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile - Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile ... tuttosport.com