Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | Bonansea vicina all’incrocio dei pali

La sfida tra Juventus Women e Napoli si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, offrendo un match ricco di emozioni e occasioni da entrambe le squadre. Ecco tutti i dettagli, la sintesi e le principali azioni live di questa gara valida per la nona giornata di Serie A Women.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 24? Occasione Bonansea – Rientra in area e cerca il destro a giro, anche deviato. Palla a centimetri dall’incrocio dei pali 11? Malinteso Kullberg-De Jong – Rischiano il pasticcio sull’uscita del portiere olandese e la pressione di Floe. Juventusnews24.com Juventus Women Napoli 0-0: Bonansea vicina al vantaggio - 24' – Occasione Juventus: Bonansea entra in area e ci prova con il destro, deviato. tuttojuve.com

Juventus Women Napoli 0-0, il live della partita - 6' – Tiro deviato di Cambiaghi: deviata la conclusione in corner 2' – Conclusione: il tiro Bellucci termina a lato. tuttojuve.com

