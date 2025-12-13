Juventus Tether fa sul serio | pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO

Tether ha presentato una proposta ufficiale al consiglio di amministrazione di Exor per acquisire il 65,4% delle azioni della Juventus detenute dalla famiglia Agnelli. Con un’offerta superiore ai 2 miliardi di euro, questa mossa segna un passo deciso nel settore, aprendo uno scenario di potenziali cambiamenti per il futuro del club e del suo controllo.

La notizia più importante del momento è l'offerta presentata da Tether al consiglio di amministrazione di Exor per rilevare il 65,4% delle azioni della Juventus in mano alla controllante degli Agnelli: quella annunciata via social dal Ceo Paolo Ardoino è solamente l'inizio di una trattativa Tether fa sul serio. L'offerta presentata al cda di Exor per rilevare tutte le sue quote della Juventus non è un modo per farsi pubblicità utilizzando un asset estremamente mediatico come il club bianconero, ma è un tentativo serio di acquisire la proprietà della Vecchia Signora.

