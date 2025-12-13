Juventus Tether fa sul serio | presentata un’offerta vincolante

Nelle ultime ore, la Juventus si trova al centro di importanti sviluppi societari. Dopo la smentita di Exor sulla possibile cessione di quote, arriva una nuova proposta, questa volta da Tether, che si configura come un'offerta vincolante e mette in discussione le strategie future del club. La situazione si fa sempre più intricata nel mondo bianconero.

Sono ore caldissime in società in casa Juve. Se una prima smentita era già arrivata da Exor, la holding della famiglia Agnelli proprietaria, fra le altre cose, della Juventus, riguardo la possibile cessione di quote di maggioranza al principe saudita Mohammed Bin Salman, ecco che un’altra proposta fa tremare i piani alti della Continassa. Il soggetto interessato questa volta è la società Tether, tra le capofila nel mondo delle criptovalute, nonché già proprietaria dell’11,53% del capitale sociale della Juventus. L’offerta presentata. Quella di Tether Investments è un’ offerta vincolante non concordata, vale a dire legalmente impegnativa ma che ancora non ha trovato una controproposta o una risposta positiva o negativa. Stilejuventus.com Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO - Tether non si fermerà alla prima offerta presentata al CdA di Exor: pronto un nuovo assalto da oltre 2 miliardi di euro per la Juventus ... calciomercato.it

Chi è e cosa fa Tether? La società di criptovalute, guidata dai miliardari italiani Ardoino e Devasini, che vuole acquistare la Juventus - Questo il nome dei due imprenditori italiani, dei più ricchi d'Italia, che vogliono acquistare l'intera quota ... eurosport.it

Con una nota ufficiale, l’holding proprietaria della Juventus ha ufficialmente detto di no all’offerta di acquisto da parte di Tether del 100% delle quote del club bianconero. «Exor N.V. annuncia che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità u - facebook.com facebook

Tether, offerta vincolante per la Juventus. Exor: «Il club non è in vendita» ilsole24ore.com/art/tether-all… x.com

TETHER FA SUL SERIO. VUOLE LA JUVENTUS MA ELKANN NON CEDE

