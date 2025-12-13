Juventus Spalletti | Italiano? L’ho detto a tutti di prenderlo non solo al presidente De Laurentiis

Luciano Spalletti ha espresso grande ammirazione per l’allenatore italiano, sottolineando di aver consigliato a più club di ingaggiarlo. In un’intervista, Spalletti rivela di aver suggerito a più persone di considerare Italiano come uno dei più forti nel panorama calcistico, non limitandosi solo al presidente De Laurentiis.

Spalletti rivela: “Italiano uno dei più forti che abbiamo, l’ho detto a tutti di prenderlo, non solo al presidente De Laurentiis”. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole: Spalletti su John Elkann. “Penso di poter coinvolgere la squadra in questo discorso. Fa piacere sentire la forza e la passione di John Elkann e tutta la famiglia per questo club. Sta a noi dare sostanza e concretezza a questa passione onorando il passato e costruendo il futuro allo stesso livello o migliore. Parlami.eu

Spalletti carica la Juve: “La presenza di Elkann fa piacere. Noi dobbiamo onorare il passato” - Bremer ha questa disponibilità però si vede che ha bisogno di tempo, bisogna andarci cauti per non metterlo in diffic ... msn.com

Giorgio Chiellini rivela: "Spalletti vive solo per la Juventus, sta dando tutto sé stesso ed è un uomo in missione per invertire la rotta" - Giorgio Chiellini rivela: "Spalletti vive solo per la Juventus, sta dando tutto sé stesso ed è un uomo in missione per invertire la rotta". eurosport.it