Juventus Salvini | Cessione club? Famiglia Elkann di danni ne ha fatti tanti

“Sono milanista e non entro in casa altrui. Elkann faccia quello che vuole, quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti, chiedete agli juventini “. Così il ministro dei Trasporti e vice premier, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla possibile cessione della Juventus, parlando a margine della festa provinciale della Lega. “Come Lega conto di riuscire a far approvare velocemente la legge, a firma Lega, che prevede la partecipazione dei tifosi nell’azionariato e nella gestione della società – ha poi spiegato il leader del Carroccio -. Questo secondo me sarebbe una rivoluzione positiva sia per le grandi squadre che per le piccole squadre. Lapresse.it

