Juventus quel giocatore è inamovibile! Al suo fianco c’è ballottaggio | ecco chi potrebbe giocare contro il Bologna

La Juventus si prepara alla sfida contro il Bologna, con un giocatore ormai considerato inamovibile nella formazione. Al suo fianco si svolge un acceso ballottaggio tra due possibili titolari, rendendo la selezione ancora più avvincente. La trasferta di Dall’Ara rappresenta un momento cruciale per i bianconeri, desiderosi di mantenere il ritmo e consolidare la propria posizione in classifica.

Juve, Schira: 'Kelly forse non è quel giocatore scarso che molti avevano descritto' - Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube parlando in primis della Juventus e sottolineando come Lloyd Kelly si stia dimostrando un membro valido della

Juventus, Tudor esalta Cambiaso: "Giocatore da Real o City, ha un cervello diverso" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, esaltando in questo modo le capacità di Cambiaso: "La mezzala la può fare.

Da quel che risulta #Juventus dovrà emettere comunicato entro lunedì mattina circa ricezione offerta #Tether e contestualmente fissare data del CdA che dovrà esaminarla (ovvero, sempre da quel che risulta, rifiutarla). Il tutto entro il 22 dicembre.

La Juventus ha fallito il grande appuntamento in quel di Napoli, ed è arrivata la prima sconfitta con Luciano Spalletti in panchina ? Neanche con il tecnico toscano la Vecchia Signora sta trovando la continuità di prestazione di risultati sperata In cinque part