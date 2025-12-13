Juventus non in vendita Ardoino sarà avvertito | dal comunicato ufficiale al Consiglio di Amministrazione straordinario cosa succederà nelle prossime ore

La Juventus ha confermato che non è in vendita, comunicando che Ardoino sarà avvertito delle decisioni imminenti. Un Consiglio di Amministrazione straordinario è in programma, seguendo una roadmap ufficiale che prevede passaggi formali per gestire la proposta finanziaria senza ledere gli interessi del secondo azionista. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Juventus, la roadmap delineata prevede passaggi formali per declinare la proposta miliardaria senza mancare di rispetto al secondo azionista. La decisione di cuore è stata presa, ora tocca alla burocrazia e al galateo istituzionale trasformarla in atti concreti. Il “no” di John Elkann alla faraonica offerta di Tether per l’acquisizione della Juventus non sarà una semplice porta sbattuta in faccia, ma seguirà un iter procedurale impeccabile, degno dello stile sabaudo e delle regole che governano una società quotata in Borsa. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, i prossimi giorni saranno scanditi da una serie di passaggi obbligati che porteranno all’archiviazione definitiva del dossier ben prima della scadenza dell’ultimatum fissato per il 22 dicembre 2025. Juventusnews24.com Tether propone un miliardo per acquisire la Juventus, ma Exor smentisce "non è in vendita" - Qualcosa sembra muoversi nella società più importante d'italia, la Juventus. tg.la7.it

Juventus, Tether: “Inviata proposta per l’intera quota Exor”. La risposta: “Non è in vendita” - Tether punta ad acquisire l’intera quota di Exor nella Juventus, come annunciato da Ardoino. gianlucadimarzio.com

?"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". Il riferimento è alle notizie legate ad una possibile offerta vin - facebook.com facebook

Tether propone un miliardo per acquisire la Juventus, ma Exor smentisce "non è in vendita" x.com

© Juventusnews24.com - Juventus non in vendita, Ardoino sarà avvertito: dal comunicato ufficiale al Consiglio di Amministrazione straordinario, cosa succederà nelle prossime ore

Juve, il nuovo investitore Ardoino: Si può tornare ai fasti del passato

Video Juve, il nuovo investitore Ardoino: Si può tornare ai fasti del passato Video Juve, il nuovo investitore Ardoino: Si può tornare ai fasti del passato