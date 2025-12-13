Juventus non in vendita Ardoino sarà avvertito | dal comunicato ufficiale al Consiglio di Amministrazione straordinario cosa succederà nelle prossime ore

La Juventus ha confermato che non è in vendita, comunicando che Ardoino sarà avvertito delle decisioni imminenti. Un Consiglio di Amministrazione straordinario è in programma, seguendo una roadmap ufficiale che prevede passaggi formali per gestire la proposta finanziaria senza ledere gli interessi del secondo azionista. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Juventus, la roadmap delineata prevede passaggi formali per declinare la proposta miliardaria senza mancare di rispetto al secondo azionista. La decisione di cuore è stata presa, ora tocca alla burocrazia e al galateo istituzionale trasformarla in atti concreti. Il “no” di John Elkann alla faraonica offerta di Tether per l’acquisizione della Juventus non sarà una semplice porta sbattuta in faccia, ma seguirà un iter procedurale impeccabile, degno dello stile sabaudo e delle regole che governano una società quotata in Borsa. Secondo le indiscrezioni rilanciate da  Tuttosport, i prossimi giorni saranno scanditi da una serie di passaggi obbligati che porteranno all’archiviazione definitiva del dossier ben prima della scadenza dell’ultimatum fissato per il 22 dicembre 2025. Juventusnews24.com

