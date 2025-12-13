Juventus le parole di Spalletti verso Bologna

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 20:45, la Juventus affronta la trasferta di Bologna in una sfida di campionato. Prima del match, l'allenatore Spalletti ha commentato le aspettative e le sfide della partita, preparando la squadra a un impegno importante in trasferta. Ecco le sue parole e le anticipazioni sulla sfida.

La conferenza di Spalletti Alle  ore 20:45  di domani,  domenica 14 dicembre, la  Juventus  affronterà la  seconda trasferta consecutiva  in campionato. I bianconeri giocheranno sul campo del  Bologna  in occasione della  quindicesima giornata della S erie A 20252026. Mister Luciano  Spalletti  ha presentato così, nella  conferenza stampa  di vigilia, il match contro la squadra felsinea. Prima, però, Spalletti si è soffermato sulle parole  dell’Ingegnere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

juventus parole spalletti versoConferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve: «Fa piacere sentire la forza e la passione di John Elkann. Cambio modulo? Mi stupisco quando sento parlare di schemi in campo» - Conferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A Domani torna la Serie A della Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro il Bologna allo Stadio Dal ... calcionews24.com

juventus parole spalletti versoJuventus: Spalletti risponde al comunicato di Elkann, poi la battutaccia su Italiano del Bologna - Le parole del tecnico, il comunicato di Elkann sulla possibile cessione del club e le probabili formazioni ... sport.virgilio.it

juventus le parole di spalletti verso bologna

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti verso Bologna

Le parole di Spalletti sulla Juventus #shorts #spalletti #juventus #juve

Video Le parole di Spalletti sulla Juventus #shorts #spalletti #juventus #juve