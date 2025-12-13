Juventus in vendita? Elkann ha deciso! Rifiuterà la proposta di Tether ecco il motivo di questa scelta

John Elkann ha deciso di rifiutare la proposta di Tether per l'acquisto della Juventus. La decisione del presidente della società ha suscitato grande interesse, ponendo fine alle voci di una possibile vendita del club. Ecco i motivi alla base di questa scelta e cosa potrebbe riservare il futuro della Juventus.

La proposta clamorosa di Tether, piombata sulla scrivania di John Elkann come un fulmine a ciel sereno, ha scosso l'intero panorama della finanza sportiva. Eppure, nonostante l'offerta monstre da 1,1 miliardi di euro

