Juventus il comunicato di Exor sull’offerta di Tether

Exor ha ufficialmente respinto l’offerta di Tether Investments per l’acquisto della Juventus, confermando la volontà di mantenere il controllo sulla società. Con una nota, il Consiglio di amministrazione ha dichiarato all’unanimità di aver chiuso ogni possibilità di cessione, rafforzando l’attuale posizione della holding nel club.

Exor ha chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di cessione della Juventus, annunciando in una nota che il Consiglio di amministrazione della holding ha bocciato «all’unanimità» l’offerta presentata da Tether Investments per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario del club. Nel comunicato, la società sottolinea il legame storico con i bianconeri, ricordando che «La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo», ribadendo al tempo stesso l’impegno a restare al fianco della società sportiva e del nuovo gruppo dirigente, sostenuto nell’attuazione di «una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo». Lettera43.it

