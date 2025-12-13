Juventus il cda di Exor respinge l’assalto di Tether | no alla vendita del club

Il consiglio di amministrazione di Exor ha respinto all'unanimità l'offerta non richiesta di Tether Investment per l'acquisizione della Juventus Football Club, confermando la volontà di mantenere il controllo del club. La decisione si basa sulla valutazione dell'offerta e sulla strategia aziendale del Gruppo Exor.

Roma, 13 dicembre 2025 – Il cda di Exor "ha respinto all'unanimità l'offerta non sollecitata da parte di Tether investment per acquisire l'intero capitale della Juventus Football Club ". Lo scrive, in una nota, la stessa holding, che "ribadisce le sue precedenti comunicazioni sul fatto che non ha intenzione di vendere alcuna delle sue quote sulla Juventus ad alcuna terza parte, incluso, ma non solo, alla Tether che ha sede a El Salvador". Nel comunicato viene inoltre sottolineato che i bianconeri sono "un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano a essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell'attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori". Quotidiano.net Juventus, il cda di Exor respinge l’assalto di Tether: no alla vendita del club - Rifiutata all’unanimità la maxiofferta del colosso delle criptovalute che già detiene l'11,527% del capitale sociale della Vecchia Signora ... quotidiano.net

