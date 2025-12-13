Juventus | Elkann rifiuta il miliardo di Tether

John Elkann ha confermato che la Juventus non accetterà l'offerta superiore a un miliardo di euro di Tether Investments per l'acquisto della maggioranza del club, chiudendo così una delle trattative più discusse del momento. La decisione rappresenta un punto di svolta nel contesto delle questioni finanziarie e strategiche della società.

