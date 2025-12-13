Juventus distacco importante con il Bologna di Italiano | ecco in cosa i bianconeri stanno facendo meglio Le statistiche

La Juventus mostra un netto vantaggio rispetto al Bologna di Italiano, evidenziato da dati statistici. I bianconeri si distinguono nelle sequenze di gioco prolungate, superando gli avversari in passaggi e controllo del ritmo. Analizziamo come questa superiorità si traduca in prestazioni e risultati nelle partite recenti.

Juventus, i bianconeri dominano le sequenze di gioco lunghe con almeno 10 passaggi. Superato il Bologna, segno di un’identità tattica consolidata. La Juventus di Luciano Spalletti sta dimostrando di puntare con decisione sulla costruzione del gioco e sul possesso palla elaborato. Un dato statistico evidenzia questa tendenza in modo netto, posizionando i bianconeri al vertice della Serie A per la fluidità delle manovre. La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questo campionato. Il club torinese ha registrato ben 214 di queste sequenze, un dato che sottolinea l’attenzione del tecnico nel cercare di dare alla squadra una chiara identità tattica basata sulla circolazione di palla. Juventusnews24.com

