Juventus direttorio Exor respinge all’unanimità offerta Tether

Roma, 13 dic. (askanews) – Il direttorio di Exor “ha respinto all’unanimità l’offerta non sollecitata da parte di Teher investment per acquisire l’intero capitale della Juventus Football Club”. Lo si legge in un comunicato pubblicato da Exor. La holding “ribadisce le sue precedenti comunicazioni sul fatto che non ha intenzione di vendere alcuna delle sue quote sulla Juventus ad alcuna terza parti, incluso ma non solo alla Tether che ha sede a El Salvador”. “La Juventus – prosegue il comunicato – è uno storico club di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono orgogliosamente azionisti in maniera stabile da oltre un secolo. Ildenaro.it

